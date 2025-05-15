В Талдыкоргане продолжается судебное разбирательство по делу Шерзата Полата. Начал давать показания один из подсудимых – Нурбол Токтаубаев. Он подробно рассказал, как развивались события в ночь трагедии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, в тот вечер он находился в кафе "Эйфория" вместе с группой знакомых – Нуркиясом Ильясовым, Абзалом Шынасылом, Равилем Сахиевым, Шынгысом Белгожаевым, Думаном Ыскаком и братом Азаматом Токтаубаевым, а также с двумя незнакомыми девушками. Примерно в 23:30 ему позвонил Дархан Аскентай и в панике попросил приехать к магазину "Камажай" на улице Менделеева. Он утверждал, что его избили.

"Так как я выпил бутылку пива, попросил Думана Ыскака сесть за руль. Голос Дархана был испуганным. Я понял, что ему нужна помощь, и мы поехали", – рассказал Токтаубаев.

У магазина Токтаубаев увидел Аскентая с окровавленным лицом. По его словам, Дархан объяснил, что его ударил сын продавца. Чтобы выяснить ситуацию, Нурбол зашёл в магазин и поговорил с Каржаубаем Нурымовым.

"Он вёл себя агрессивно, сначала сказал, что сам бил, потом – что сын. Я предложил оплатить счёт, если он действительно был не погашен. Сказали – тысяча тенге. Я дал полторы, попросил прощения", – заявил подсудимый.

Однако по дороге Аскентай показал чек и сообщил, что ещё платил наличными 1000 тенге. Чтобы вернуть лишние деньги и прояснить ситуацию, Токтаубаев решил вернуться в магазин.

С его слов, там их встретили с агрессией, Каржаубай якобы угрожал ножом и вызывал на драку. В это время, по словам Токтаубаева, дядя Шерзата – Нурганат Гаипбаев – кому-то звонил и просил приехать.

"Каржаубай кричал: “Я вас убью”. Я испугался. Потом пришли 5-6 крепких парней. Они "рисовали" себя, как в разборках в кино. Стояли там. Я позвонил родному братишке. У него не было своего телефона. Рядом с ним был Шынгыс, Чина. Вот ему я позвонил и вызвал братишку", – отметил Токтаубаев.

После прибытия остальных участников завязалась массовая драка. Сам Токтаубаев утверждает, что в это время находился внутри магазина. Он также подтвердил, что несколько раз ударил Нурганата, но подчеркнул: не было намерения провоцировать конфликт.

"Это произошло в одно мгновение. Я не хотел никакой драки. Я просто хотел разобраться и все решить миром", – сказал он.

Кроме того, по его утверждению, из ружья стрелял именно Нурганат Гаипбаев – сначала в воздух, затем в ноги.