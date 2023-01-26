"Я хотел бы встретить здесь старость". Как релоканты из России полюбили Казахстан

Фото: из личного архива Алексея Свиридова

Прошло почти полгода после массового приезда россиян в Казахстан. Часть из них уехала дальше — в другие страны. Другая часть осталась и хочет встретить здесь старость. О том, как они знакомились с казахстанцами, местными традициями и что думают о своём будущем, читайте в материале BaigeNews.kz.

"Я хотел бы встретить здесь старость"

Алексей Свиридов приехал в Казахстан в конце октября. Сначала попал в Уральск, потом через Шымкент добрался до Каскелена в Алматинскую область. Остановился в первой попавшейся гостинице, чтобы на следующий день уже искать жильё и "начинать жизнь с чистого листа", как говорит он сам.

"Так как я музыкант, на следующий день решил прогуляться. Взял гитарку, вышел на трассу в районе Каскелена и махнул рукой — остановился Анатолий Фёдорович, это упрощённо. Он казах, сын казахского народа, как он себя называет. Пока ехали, разговорились. Он служил в России во времена в СССР, бывал в тех же краях, что и я. И предложил: "Если хочешь, давай ко мне. Только я в Талгаре живу". Я говорю: "Надо подумать". Вышел из машины, забыл ему заплатить, обменялись телефонами. Я немного подумал, согласился. Он взял с меня всего лишь 30 тысяч предоплату. Ни о каких грандиозных деньгах речь не шла, простые условия, частный дом. Он за мной приехал в Каскелен, мы с ним сели и поехали. И новый год тут отметил", — рассказывает Алексей.

Алексей до сих пор живёт у друга, которого приобрёл в Казахстане.

"То кран починю, машину помогаю сделать. Колесо недавно у него вылетело, запросили за ремонт 20 тысяч. А у него не было. Я пришёл взял его сына и починили. Сэкономили. Дочка и две внучки ещё с нами живут. Хватает места всем, бешбармак мне готовили. Я, если честно, стал поправляться. Причины две — очень вкусно кормят и зима ещё, толком не двигаешься", — рассказывает россиянин.

Сам Алексей родился в Узбекистане, поэтому менталитет стран Средней Азии ему знаком.

"Для меня здесь поэтому всё близкое. Знакомый менталитет, язык немного отличается. У узбеков "йок", а тут "жоқ". Обстарновка мирная — самое главное. Никакого негатива не встречал. За то время пока я здесь, абсолютно адекватные мирные люди. Никакой агрессии, никто меня не обзывал "орус-кукуруз". Местное население мне улыбается, добродушное. Вместе едим, что-то делаем. Конечно, проехались здесь по местам, красивым горам, что успели до зимы. Ждём весны, что же будет дальше, неизвестно. Здесь я записывал последнюю свою песню. Вместе с казахами, местными русскими, немцами. Не видел ни разу их раньше. Зимой особо двигаться не хочется, нужно набрать сил, осмотреться, как там дальше. Буду что-то думать и делать с получением гражданства. Я не хотел ничью кровь проливать. На войну бы я точно не пошёл. А сопротивляться не стал, так как не нашёл единомышленников. В основном это были те, кто "за". В нынешнюю Россию в ближайшие лет 10 возвращаться не буду. Если не поменяется верхушка. Народ тоже сразу не поменяется. Народ должен понять, что его обманывали всё это время. Хотелось бы, чтобы у вас никогда не произошло то, что произошло с Россией, Украиной. Если правильно подходить к этому делу, нужно истреблять с поля зрения и с эфиров людей, которые что-то плохое скажу про какую-либо нацию", — считает Алексей Свиридов.

Алексей планирует посвятить больше времени творчеству.

"Здесь мне нравится. Я бы хотел иметь какое-то жильё, друзей, возможность жить, встретить тут старость. Хотелось бы посвятить больше времени творчеству, музыке. Написать больше хороших песен. Я бы хотел вообще сделать музыкальный проект "Азия" для музыкантов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, к примеру. И чтобы россияне, которые против войны тоже участвовали. Те, кто против разжигания войны и стравливания народов", — говорит Алексей Свиридов.

Но если вдруг не получится в музыке, то у Алексея есть масса других вариантов.

"Есть большие наработки по сельскому хозяйству. Какое-то дело можно открыть. Есть способности. Я бы открыл школу по жестянке, малярке, машины бы учил красить ребят. Есть ещё навыки по единоборствам, что-то бы преподавал. Нефтяное у меня образование. Могу пойти в нефтянку работать, буду хорошо получать и жить только для себя. Но мне это скучно. Я буду может где-то победнее жить, но я бы лучше вложился в творчество. И ещё, у семьи, в которой я живу, финансы поют романсы, в кредитах. Вот думаю, как открыть совместный бизнес по ремонту автомобилей. Хотелось бы, чтобы у всех была работа и свой стабильный доход. Если всё нормально, пойдёт, то откроем школу и будем заниматься автомобильным бизнесом, покраской. Думаю, что многие русские, которые приехали из России сюда, помогут Казахстану вместе развиваться и выйти на новый уровень, потому что уехавшие — это в основном люди трудолюбивые и которые хотят мирно жить и развиваться. Дай бог процветания Алматы и всему казахскому народу", — отметил Алексей Свиридов.

Казахская свадьба и быстрое лето

Супруги Анастасия Василаки и Всеволод Рычков приехали в Астану весной 2022 года. Позже они уехали в Узбекистан, однако несколько месяцев назад снова вернулись в Казахстан.

Первое впечатление о нашей стране, по их словам, было очень хорошим.

"Он превзошёл ожидания, нас встретили приятно. До этого мы очень мало знали о Казахстане. Я по крайней мере вообще мало интересовался. И когда прибыл, был очень удивлён тем, насколько город новый и красивый. Мы в основном видели сначала левый берег, поэтому по нему судили. Очень доброжелательные, приятные люди", — рассказывает Всеволод.

"Необычно было то, что люди здесь жизнеутверждающие, у нас все какие-то грустные. Нас таксист предлагал бесплатно отвезти в мечеть. Мы как-то ехали, спрашивали: "А что за песнопения возле мечети". Он объяснил, что собираются люди, читают Коран, несколько дней подряд без перерыва. И он предложил нас туда отвезти, чтобы мы это вживую послушали. Вот это было прям круто. Но мы именно в тот вечер не поехали, решили в другой раз сходить. Но это очень интересно. И вот то гостеприимство, о котором мы слышали — это так классно, нас тут встречали, угощали, помогали с поиском жилья. А ещё тут очень хорошо относятся к музыкантам по сравнению с нашим городом. И ещё из необычно было то, что двери крутящиеся в торговых центрах надо толкать, у нас их запрещено толкать. Было непривычно то, что очень сильные ветра тут зимой. Меня прям сдувают. Плюс ещё, когда была весна, всё быстро растаяло и уже как-будто лето сразу началось. А у нас ты ждёшь, пока весна закончится, эти все дожди. Когда это всё растечётся наконец-то, И ты ходишь в этих резиновых ботинках. А тут буквально за неделю, наверное, всё высохло под солнцем, и уже вроде столько градусов, что ты уже там в лёгкой курточке ходишь", — говорит Анастасия.

Всеволоду также понравились автобусы в Астане. Но до того момента, пока не закончилась наличка.

"Из-за того что у нас сначала не было Kaspi, мы приноровились оплачивать проезд через мобильного оператора. А сейчас уже такой возможности нет", — говорит Всеволод.

Анастасия с Всеволодом успели узнать об одной из любимых казахских традиций — пышной свадьбе.

"Однажды нам местный казах рассказал про то, как тут женятся. Про огромную пышную свадьбу. Рассказал о том, что если ты любишь женщину, тут ты ей устроишь крутую первую свадьбу. Приглашаешь кучу родственников и вбухиваешь кучу денег. Ещё на стендапе слушали про апашек и узнали, что так называют бабушек", — говорит Анастасия.

Ребята быстро нашли близких людей. В том числе и музкантов, с которыми подружились.

"Вот из-за этого возвращаться было прямо очень классно. Когда приехали, уже знали, что увидимся с кем-то, мы уже успели немного соскучиться".

"Во второй свой приезд мы нашли очень много друзей среди релокантов. Прям влились в их тусовку. Но не забываем своих старых друзей, зовём их, конечно. Но они часто бывают заняты", — говорит Анастасия.

Всеволод и Анастасия пока планируют оставаться здесь. Однако, возможно, это не последняя точка в их путешествии.

"Может в будущем поедем в англоязычное место, интересно было бы погрузиться и в эту среду. Посмотреть разные страны, сравнить и помузицировать", — омтетил Всеволод.