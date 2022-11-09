"Я хочу, чтобы насилие стало меткой позора для семейных дебоширов" - Салтанат Турсынбекова

Фото: штаб Салтанат Турсынбековой

Кандидат в Президенты, правозащитница и общественный деятель Салтанат Турсынбекова сделала целью своей жизни искоренение бытового и сексуализированного насилия в Казахстане. В этом материале раскрываем, кто она такая, а также почему выбрала своим призванием защиту женщин страны.

Кто такая Салтанат Турсынбекова?

Салтанат Турсынбекова – мама двоих детей и бабушка внука. Родом из сельской местности, росла в многодетной семье, начинала профессиональный путь будучи школьной учительницей. 5 лет она преподавала историю в школе и была классной руководительницей.

Затем - шаг за шагом - она меняла ход своей карьеры и стала примером и ролевой моделью для многих женщин Казахстана, которые хотят расти как профессионалы, поддерживать свою семью и менять общество к лучшему.

Более 20 лет она отдала государственной службе, в том числе в Агентстве по делам государственной службы, Верховном Суде и Генеральной Прокуратуре, 10 лет из которых - занимала руководящие должности.

Она участвовала в разработке кадровой политики всех правоохранительных органов страны, инициировала создание Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре, Центров по учебно-методической работе и подготовке сотрудников органов прокуратуры во всех областях республики.

Однако уже более 5 лет Салтанат Турсынбекова занимается правозащитной деятельностью. Наиболее известна она благодаря своей многолетней и упорной работе по борьбе с бытовым насилием - одной из самых обсуждаемых и резонансных тем последних лет в стране.

Борьба с бытовым насилием: страновые проекты

Еще работая на государственной службе, она инициировала проект "Казахстан без насилия в семье". Посещала кризисные центры, детские дома, дома престарелых, женские колонии, самые отдаленные села страны. Поэтому она глубоко знает проблемы общества.

Благодаря ей в Шымкенте при акимате создали Управление по делам семьи, детей и молодежи, а также медицинский психокоррекционный центр для семейных дебоширов. Кроме того, в 17 селах и малых городах были открыты службы поддержки семьи.

Правительство поддержало идеи проекта "Казахстан без насилия в семье", и инициатива сейчас реплицируется в столице и четырех областях, а в дальнейшем – и в других регионах.

Еще одним направлением общественной работы Турсынбековой является защита прав женщин, попавших в тюрьмы по статьям самообороны.

Международное признание

Салтанат Турсынбекова активно сотрудничает с коллегами из международных организаций, занимающимися схожей деятельностью, а также представляет Казахстан на разных иностранных площадках.

Проект "Казахстан без насилия в семье" был признан структурами ООН в Казахстане одной из эффективных национальных стратегий борьбы с насилием.

В 2019 году в Женеве в комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Турсынбекова в составе казахстанской делегации принимала участие в защите доклада о выполнении Казахстаном Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

В том же году в рамках связанного гранта "ООН-женщины" в партнерстве с Минтруда и Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК она координировала работу по разработке рекомендаций по оценке эффективности деятельности госорганов, бюджетному планированию и совершенствованию деятельности организаций по предупреждению насилия в семье, реабилитации и реинтеграции женщин и девочек, пострадавших от насилия.

В качестве кандидата в Президенты страны на выборах 2022 года Салтанат Турсынбекова не изменила себе и посвятила значительную часть своей предвыборной программы борьбе с бытовым и сексуализированным насилием, а также улучшению условий жизни и положения женщин в обществе.

"Независимо от того, стану я президентом или нет, я буду защищать права и отстаивать интересы женщин и детей. Потому что я давно поняла, что это моя миссия. Любая казахстанка имеет право на образование, здоровье, карьеру, нормальную жизнь без побоев и унижения. Если люди посчитают, что я достойный кандидат на эту роль, я, наконец, искореню бытовое насилие в Казахстане. И выполню мое обещание, данное всем страдающим казахстанским женщинам", - говорит она.

В своей предвыборной программе кандидат предлагает важные реформы, запрос на которые давно звучит в казахстанском обществе. К примеру, разработка и принятие нового законодательства в сфере противодействия семейно-бытовому насилию, ужесточение законодательства за совершение правонарушений в виде умышленного причинения легкого вреда здоровью и побоев (перенос из КоАП РК в УК РК), снижение пенсионного возраста женщин до 58 лет, увеличение МЗП и прожиточного минимума (пенсионные начисления, пособия и стипендии), списание задолженности многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, законодательное закрепление статуса неполных семей и другое. Салтанат Турсынбековасчитает, что в Казахстане пришло время перемен, и они нужны прямо сейчас.

ЗАКАЗЧИК: ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РК, ТУРСЫНБЕКОВОЙ С.П., В ЛИЦЕ ШАЙКЕНОВА А. Т.

ОПЛАЧЕНО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОМИССИИ Г. АСТАНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА.