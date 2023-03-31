"Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде

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Бизнесмен Кайрат Боранбаев выступил с последним словом на судебном процессе, передаёт BaigeNews.kz. Предприниматель подозревается в хищении 14,5 миллиарда тенге при перепродаже газа.

"К сожалению, в этом деле прокурорам не хватило мужества признать свои ошибки, но я надеюсь, уважаемый суд, что у вас хватит смелости и решительности для того, чтобы исправить эти ошибки и восстановить справедливость, законность. Если человек может признать свои ошибки, он становится свободнее. Вчера я читал выступление президента Касым-Жомарта Токаева, он поднял вопросы защиты прав человека. "Важно, чтобы каждый гражданин был уверен в защите своих прав, не сомневался в справедливости судов", – сказал он.

По его словам, он готов возвратить полученный доход.

"Уважаемый суд, черная мантия на вас говорит о том, что вы представляете закон. У нашего дела нет лозунгов, наша сделка носит исключительно коммерческий характер. С самого начала следствия я говорю о том, что я считал сделку между "АзияГазЧунджа" и Qazaq Gaz коммерческой и законной, но возможно, что я заблуждался. Поэтому, если государство в лице Qazaq Gaz считает, что от этой сделки действительно нанесен ущерб, то я готов возвратить полученный доход, что было сделано мной во время следствия. На сегодня ущерба нет, он погашен в полном объеме. Я очень надеюсь на законное решение", - добавил олигарх.

Напомним, 17 марта 2022 года Кайрат Боранбаев был задержан и водворён в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Несколько дней назад прокурор в суде запросил восемь лет колонии для бизнесмена.