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"Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55
106

"Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям

Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство предоставит всестороннюю поддержку предпринимателям, передаёт BaigeNews.kz. Выступая на первой сессии нового правительства, президент сообщил, что 

"Понятно, что охватившая страну пандемия и ее последствия дались отечественному бизнесу непросто. С начала прошлого года наши усилия были сконцентрированы на трансформации политической системы. Теперь настало время сфокусироваться на конкретных вопросах экономики. Требуется вывести на совершенно новый уровень работу в этом направлении", - сказал глава государства.

Он отметил, что обеспечение реальной защиты частной собственности и создание конкурентных рыночных условий. Для этого необходимо продолжить реформу судебной и правоохранительной систем.

"Я хочу обратиться к предпринимательскому классу: Казахстан – наш общий дом, поэтому призываю всех вместе строить наше общее будущее на этой священной земле. Как президент я гарантирую вам всемерную поддержку со стороны государства. Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства. В этой связи необходимо разработать единую комплексную программу поддержки малого и среднего бизнеса", - заявил президент. 

Он подчеркнул, что господдержка должна выделяться исходя из конкретного, измеримого социально-экономического эффекта конкретного проекта. 

"Поручаю правительству совместно с депутатским корпусом выработать подходы, направленные на развитие среднего предпринимательства. Именно оно должно стать основным двигателем нашей экономики. Данный вопрос будет на моем особом контроле", - сообщил Касым-Жомарт Токаев. 

Правительству он поручил заняться реальной индустриализацией, локализацией производства, модернизацией инфраструктуры. Проекты, финансируемые из бюджета, должны претворяться в жизнь в первую очередь отечественными предпринимателями.

"Национальные проекты должны быть реализованы качественно и в срок. Каждый бюджетный тиын следует тратить с умом. Здесь особенно важен парламентский контроль.  Граждане, отдавшие за вас свои голоса, возлагают на вас большие надежды. Депутаты должны внести важный вклад в укрепление партнерства власти и общества, дальнейшую реализацию концепции "слышащего государства". В первую очередь это касается партии Amanat, победившей на выборах. Надеюсь, огромный опыт и широкая поддержка в обществе позволят ей стать одной из главных движущих сил намеченных преобразований", - отметил президент. 

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Сегодня, 10:55
106
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