Гражданина Малайзии, получившего тяжелейшую травму позвоночника во время отдыха на Шымбулаке, спасли казахстанские врачи. Уже через 10 дней после полной парализации он смог встать на ноги, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл во время катания в горах Алматы — мужчина упал вниз головой на лёд и потерял чувствительность во всём теле. Его экстренно доставили в Центральную городскую клиническую больницу, где врачи диагностировали тетраплегию — полное отсутствие движений и чувствительности ниже шеи. В 95% случаев такие пациенты остаются прикованными к постели на всю жизнь.

Причиной стало смещение межпозвоночной грыжи на уровне шейных позвонков С3–С4. Ситуация требовала немедленного вмешательства. Под руководством нейрохирурга Марата Алматова была проведена сложнейшая операция.

"Уже на первые сутки начала возвращаться чувствительность, а на десятые — он смог ходить", — сообщили в больнице.

Сам пострадавший рассказал, что после падения мог только звать жену, так как полностью утратил контроль над телом.

"Я думал, больше никогда не встану. Но уже через день после операции смог шевелить рукой. А потом — начал двигаться. Спасибо Марату Алматову и всей команде. Казахстанская медицина — выше многих стран. У вас золотые руки", — говорит турист.

После восстановления мужчина вернулся в Малайзию, где его обследовали местные врачи. Они подтвердили успешность операции и высоко оценили работу казахстанских специалистов.

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