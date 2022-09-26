Я доволен тем местом, которое мы заняли - тренер сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подвел итоги матча группового этапа Лиги наций против команды Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz.

"В целом я доволен тем местом, которое мы заняли, и то, что ребята сделали – это большой шаг для нашей сборной, для страны. Поражение от Азербайджана очень полезно для меня как тренера, мне есть над чем подумать, сделать анализ для дальнейшего развития. Поражение показало, что в каких-то нюансах мы еще очень уязвимы", - сказал тренер на пресс-конференции.