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  • Я доволен тем местом, которое мы заняли - тренер сборной Казахстана
Я доволен тем местом, которое мы заняли - тренер сборной Казахстана Сегодня, 00:36
493

Я доволен тем местом, которое мы заняли - тренер сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подвел итоги матча группового этапа Лиги наций против команды Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz.

"В целом я доволен тем местом, которое мы заняли, и то, что ребята сделали – это большой шаг для нашей сборной, для страны. Поражение от Азербайджана очень полезно для меня как тренера, мне есть над чем подумать, сделать анализ для дальнейшего развития.  Поражение показало, что в каких-то нюансах мы еще очень уязвимы", - сказал тренер на пресс-конференции. 

Напомним, встреча прошедшая в Баку на стадионе "Далга Арена" завершилась со счетом - 0:3

Сборная Казахстана завершила цикл с 13 набранными очками в Лиги наций.

В следующем розыгрыше турнира команда будет выступать в дивизионе B, а также получит возможность квалифицироваться на Евро-2024 сыграв мини-турнир с победителями групп в дивизионе С. 

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#спорт #футбол #сборная Казахстана
Журналист
Сегодня, 00:36
493
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