На судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата между сторонами возник спор из-за переводчика адвоката подсудимого Нуркияса Ильясова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат потерпевшей стороны Мейірман Шекеев напомнил, что языком процесса официально выбран казахский. По его словам, согласно статье 64 УПК РК, бесплатные услуги переводчика предоставляются только подсудимым, но никак не адвокатам.

"Мы сейчас видим, как наши с вами деньги, деньги пострадавших, оплаченные государству в виде налогов, идут на оплату частного адвоката подсудимого. Считаю это незаконным. Требую убрать переводчика от адвоката, который не знает государственного языка", - заявил Шекеев.

Сам адвокат Келимбаев, защищающий Ильясова, попросил отклонить это ходатайство.

"Меня очень радует, конечно, что мой оппонент переживает за госбюджет. Это похвально. Так как проявляя гражданскую позицию, он показывает свою обеспокоенность. Но ввиду того, что уголовно-процессуальное законодательство позволяет прибегать к услугам переводчика лицам, не владеющим госязыком, я считаю, что данное ходатайство не обосновано и прошу его отклонить", - сказал он.

Он также напомнил, что ранее в ходе досудебного расследования заявлял о предоставлении ему переводчика.

"Думаю, я законодательство не нарушил и своего коллегу хочу заверить, что сейчас переводчик, с которым я заключил договор, по семейным обстоятельствам не может являться в Талдыкорган. Но в следующем процессе она будет участвовать. Поэтому я деньги из бюджета не высасываю. Вы не переживайте за это. Я пользуюсь услугами, предусмотренными законодательством", - ответил Келимбаев.

Подсудимый Нуркияс Ильясов в свою очередь заявил, что полностью понимает слова своего адвоката и доволен его работой.

Гособвинители поддержали ходатайство потерпевшей стороны. Однако адвокаты других подсудимых этого не сделали.

Судья Ержан Жанузаков отказал в удовлетворении ходатайства, отметив, что приоритетом суда является защита прав подсудимых.