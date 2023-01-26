"Я даже наградил его" - Асанов о своём отношении к арестованному журналисту Козачкову

Фото: baigenews.kz

Мнение о задержании журналиста Михаила Козачкова высказал экс-председатель Верховного суда, сенатор Жакип Асанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Я абсолютно не в курсе, это произошло после моего увольнения. Более того, Верховный суд не является органом уголовного преследования. Для меня это было новостью", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах сената.

У экс-судьи поинтересовались, не обиделся ли он на журналиста за то, что тот не раз критиковал его.