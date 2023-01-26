open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • "Я даже наградил его" - Асанов о своём отношении к арестованному журналисту Козачкову
baigenews.kz Сегодня, 19:00
128
Сегодня, 19:00
128
Фото: baigenews.kz

"Я даже наградил его" - Асанов о своём отношении к арестованному журналисту Козачкову

Мнение о задержании журналиста Михаила Козачкова высказал экс-председатель Верховного суда, сенатор Жакип Асанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Я абсолютно не в курсе, это произошло после моего увольнения. Более того, Верховный суд не является органом уголовного преследования. Для меня это было новостью", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах сената.

У экс-судьи поинтересовались, не обиделся ли он на журналиста за то, что тот не раз критиковал его.

"Нет, ни разу. Я даже наградил его один раз и пригласил в прошлом году, когда мы День журналиста отмечали. Пригласил очень многих, в том числе, и тех, кто критикует. Они ведь помогают. Критикуя они помогают. Ведь судебная система специфична тем, что председатель не имеет права не то, что повысить голос, а даже пальцем пригрозить судье, позвонить и сказать "реши так", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#задержание #задержание журналиста #Михаил Козачков #Жакип Асанов #Верховный суд #журналист
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:00
128
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх