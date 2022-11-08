"Я чувствую моральную ответственность": глава АМТ о трагедии в Шахтинске

Фото: пресс-служба АМТ

Участившиеся несчастные случаи на предприятиях АМТ прокомментировал на встрече с журналистами генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

По данным Биджу Наира на предприятиях АМТ по всему миру трудятся 32 тысячи рабочих, а также 6-7 тысяч сотрудников подрядных организаций.

"Мы сейчас видим увеличение количества смертельных происшествий после ковида. Возможно, это связано с отсутствием или с ослаблением взаимодействий, которые произошли во время ковида. Но я бы сказал, что в Казахстане у нас поводов для беспокойства гораздо больше. Здесь нет никаких сомнений. И мы прилагаем все возможные усилия, чтобы изменить этот тренд. И я чувствую себя ответственным морально за это и я намерен завершить свою задачу и сделать это предприятие безопасным. 30 процентов своего времени всегда я направляю на безопасность и взаимодействую с работой на всех уровнях, чтобы вносить вклад в улучшение ситуации. И я должен продолжать работать над этим", - сказал глава АМТ.

Он также отметил, что смертельные случаи происходят и на других предприятиях группы компаний "Арселор Миттал" в Европе, Индии и в Южной Африке.

"Каждый раз, когда происходят несчастные случаи со смертельным исходом – это информация распространяется по всей группе компаний АМТ, где мы извлекаем из этого уроки и распространяем информацию, учимся на этих ошибках. Также хочу отметить, что из всей группы предприятий, в Казахстане, где имеются единственные угледобывающие шахты, то есть они уникальны для предприятия. Что касается остального департамента – сталелитейной промышленности и ТЭЦ, подобные предприятия есть также и на других объектах Арселор Миттал. Мы видим тренд увеличения смертности по всему миру, связанные с пандемией. Поэтому сейчас нам надо больше направлять усилия на тренинги персонала. На всех уровнях. Последний несчастный случай со смертельным исходом произошёл в конце сентября в Бельгии", - рассказал Биджу Наир.

Журналисты также задали вопрос руководству о петиции по национализации компании "Арселор Миттал Темиртау", которую казахстанцы запустили летом этого года. Напомним, что предприятие принадлежит индо-британскому бизнесмену Лакшми Митталу.

"Арселор Миттал Казахстан" - это инвестор. И за последние 25 лет было проинвестировано уже порядка 5 миллиардов долларов. В этом году планируются инвестиции в объёме 1 миллиарда долларов. Инвестиции продолжаются, мы продолжаем работать. Конечно, это происшествие откидывает нас сильно назад. Однако мы как компания двигаемся целеустремленно к лучшему и текущая команда руководства также намерена приложить все усилия для улучшения ситуации. Да, ваш вопрос корректен и нам нужно восстановить доверие к нам, доверие со стороны заинтересованных сторон, в частности доверие наших сотрудников, доверие правительства, доверие общественности и мы сделаем всё возможное, чтобы восстановить это доверие. Несмотря на большой объём работ, который мы проводим ежегодно, ежемесячно, ежечастно, к сожалению, такие случаи происходят. Не только у нас. Последние аварии не только у нас, но и в Российской Федерации произошла недавно, что ещё раз доказывает, что наша профессия является чрезвычайно опасной. Профессия шахтёра. Каждая смена, каждый спуск всегда на грани риска. Но мы каждый день эту работу вели и будем вести, для того, чтобы эти случаи не повторялись", - заявил генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

Напомним, 3 ноября из-за выброса газа на шахте имени Ленина АО "Арселор Миттал Темиртау" погибло 5 горняков. Ранее генеральный директор предприятия Биджу Наир рассказал о мерах по недопущению аварий и соблюдении техники безопасности на рабочих местах.