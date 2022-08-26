"Я была зомбирована": пенсионерка взяла кредит после звонка мошенников в Караганде

Карагандинский полицейский помешал мошенникам, которые чуть не убедили пенсионерку перечислить им крупную сумму денег, передаёт Polisia.kz

24 августа оперуполномоченный управления криминальной полиции Данияр Нарынбеков, находясь не на службе, заметил в магазине пожилую женщину. Она стояла у соседнего платёжного терминала и непрерывно разговаривала с кем-то по телефону.

Следуя советам человека на том конце провода, женщина ткнула на экране терминала пальцем в раздел "Банковские услуги". В этот момент полицейский вмешался и помешал мошенникам нажиться на доверчивости женщины.

"Я понял, что пенсионеркой кто-то манипулировал — она подчинялась голосу, который раздавался из мобильника. Тем временем женщина потянулась к сумке и вытащила наличные. Я подошел к ней, представился сотрудником полиции, показал служебное удостоверение и попросил передать мне сотовый телефон. Взяв мобильник, услышал, как из него раздался крик: "Никому ничего не говорите! Это могут быть мошенники!". Предупреждение адресовалось пенсионерке, но аппарат-то был уже у меня. Спрашиваю: "Кто вы?". Последовал ответ: "Сотрудник Национального банка в Нур-Султане". Как только я сообщил, что являюсь сотрудником полиции, разговор сразу прервался", — рассказал Нарынбеков.

Благодаря тому, что полицейский вовремя отреагировал на ситуацию, 69-летняя горожанка не попала в ловушку группы аферистов. Она объяснила, что мошенники убедили её взять кредит в банке и настаивали, чтобы она перечислила им эти деньги.

"Я была зомбирована и не вникала, что делала. Спасибо, что Данияр вовремя вмешался. Он пригласил в полицию, где все мне объяснил", — призналась женщина.

Выяснилось, что до этого женщина в одном из банков пополнила свой счет. Она вышла из банка и по мобильному телефону стала проверять, поступили ли средства. В это время ей позвонили.

"Высветился незнакомый номер. Какая-та женщина представилась сотрудником Национального банка из Нур-Султана. Сказала, что какие-то мошенники от моего имени пытались оформить кредит. Но благодаря службе безопасности их действия были нейтрализованы. И сейчас проводится операция, чтобы выявить мошенников. В ней якобы участвуют сотрудники полиции. При этом мне отводится важная роль. "Сотрудник" банка предупредил, чтобы я никому об этом не говорила. И я, попав под воздействие какого-то гипноза, ничего не сказала даже мужу", — рассказала пенсионерка.

Её хотели обмануть три мошенника. Один выдавал себя за сотрудника банка, а двое — за сотрудника криминальной полиции и следователя. Они заявили: чтобы установить мошенников, женщине необходимо взять в банке кредит на четыре миллиона тенге.

"Я сказала, что являюсь пенсионеркой, и мне такую сумму не позволят оформить. "Берите столько, сколько дадут", — посоветовали мне. В банке мне дали 600 тысяч тенге. И, следуя указаниям мошенников, зашла в магазин, подошла к терминалу, через который должна была отправить деньги неизвестно кому. И все это время эти аферисты вели меня, постоянно напоминая, чтобы я избегала людей. Это просто судьба, что когда хотела перечислить деньги, рядом оказался сотрудник полиции. Искренне благодарна ему", — говорит пенсионерка.

Женщина вернула банку взятый кредит. Полицейский рассказал, как обычно ведут себя телефонные мошенники и как можно понять, что звонят аферисты.