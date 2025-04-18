В суде по резонансному делу Шерзата Полата свидетельница Эльмира Нурбекова рассказала подробности трагического события у магазина "Камажай". По её словам, компания подъехала к магазину, где затем произошёл инцидент с дракой и стрельбой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы поехали к какому-то магазину. Пацаны сразу выбежали, начали с кем-то разговаривать. Мы с Даной остались в машине, и я сказала, что у меня закончились сигареты – предложила пойти купить. Мы вышли, и проходя мимо толпы, я заметила парня с синяком и кровью на лице", – рассказала свидетельница.

В магазине, по её словам, уже находились двое незнакомых молодых людей и ещё один мужчина, которого девушки поначалу приняли за продавца. Однако он неожиданно заявил, что не продаст сигареты, и пригрозил применением оружия.

"Он повернулся и сказал: “Сейчас вытащу оружие и буду стрелять”. Мы сразу вышли. Возле магазина стояла чёрная машина. Продавец попытался закрыть дверь, кто-то её пнул – он упал. После этого выбежал парень в серой футболке и кепке с бородой. Он выстрелил в воздух, а потом направил оружие на парней. Сделал ещё один выстрел", – сообщила Нурбекова.

После начавшейся паники Эльмира попыталась оттащить Равиля от конфликта, но тот вырвался и побежал обратно. Она пошла в сторону автомобиля, где находилась Дана.

"Потом я услышала женский голос – звали на помощь. Я подошла ближе, видела, как кто-то лежал на земле без сознания. Ребята бегали туда-сюда, я схватила одного, говорила: “Успокойтесь”. Я была в шоковом состоянии, просто застыла. Не могла ничего сказать или сделать", – отметила свидетель.

Позже, по её словам, кто-то взял её за руку и повёл в сторону машины. На дороге она увидела женщину, которая снимала происходящее на видео.

"Я закричала ей: “Почему вы снимаете на видео?” Потом дверь машины закрылась, и мы поехали. Я не помню, кто меня посадил. Всё было как в тумане – помню только отдельные фрагменты. Мы поехали в сторону каких-то гор, где-то останавливались. Точные детали – уже не в памяти", – добавила Эльмира.

Ранее девушка рассказала, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.

До показаний Эльмиры Нурбековой в суде выступил друг убитого Шерзата Полата. По его словам, в день трагедии он и еще трое друзей Шерзата пришли помочь в магазине.

Также сегодня в суде выступили бабушка, мама и отец Шерзата Полата.

Отец Шерзата рассказал, с чего начался конфликт. Также он объяснил, почему вытащил нож в тот день.

Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.

Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.

Бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.

Также она заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.

Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.