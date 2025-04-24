51-летняя "народная целительница" из Актобе обвиняется в крупном мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК. По версии следствия, женщина обманула 90 человек, оформив на них кредиты на общую сумму почти полмиллиарда тенге, якобы под гипнозом.

Пострадавшие утверждают: во время "сеансов исцеления" они находились в изменённом состоянии сознания и не осознавали, что подписывают банковские документы. Очнувшись - обнаруживали себя с долгами и обязательствами.

"У меня была головная боль. Я даже не понимала, она еще хуже насела на меня. Я говорю: "Я не понимаю. Можно я завтра?" Я даже плачу. Но она мне говорит: "Иди, иди, сейчас сходи". Я, как зомби, пошла, всё это взяла и отдала. Я проснулась, начала плакать. Я поняла, что что-то не то сделала", - говорит одна из потерпевших Анар Ержанова.

По словам клиентов, целительница уверяла, что деньги ей нужны для лечения дочери-инвалида. Среди обманутых - даже её близкие родственники. Всё изменилось, когда десятки человек начали подавать заявления в полицию.

Обвиняемая отрицает свою вину, настаивает на закрытом судебном процессе, однако суд отклонил её прошение: дело рассматривается в открытом формате, как особо общественно значимое.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее мы сообщали, что ОПГ оформила кредиты на 450 казахстанцев на сумму пять млрд тенге.