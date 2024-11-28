Я бы в столяры пошёл: репортаж о важной работе, которая уходит в прошлое

За 10 лет житель Бескарагайского района области Абай Ерлан Тлеубеков стал опытным столяром и остался почти единственным специалистом своего профиля на огромном лесохозяйственном предприятии. Таких, как он, можно пересчитать по пальцам, которых у него, к слову, осталось девять. В его руках обычная доска превращается в красивый декоративный элемент, а мёртвая сгоревшая древесина оживает под пристальным взглядом и творческими замыслами. Когда столяр превращается в художника? Почему всё меньше людей желают работать руками? И когда ремесло "с ароматом смолы" стали считать старомодным, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Столяр – это профессионал, обладающий высокими навыками в обработке древесины и создании изделий из неё. Его задача заключается в том, чтобы преобразовать чертежи в готовые продукты. Он отлично разбирается в характеристиках различных пород дерева и в методах их обработки. Услуги этого специалиста востребованы в самых разных сферах, включая строительство, производство и восстановление мебели. Такие специалисты всегда нужны и в лесном хозяйстве. Но на самом крупном в регионе предприятии по заготовке и реализации древесины – в природном резервате "Семей Орманы" – катастрофический дефицит столяров. Всего два человека на огромную организацию.

При этом в советские времена и начале 90-х специалисты по работе с древесиной трудились в каждом лесничестве, а их насчитывается больше 30. Сейчас таких работяг всего двое, они трудятся только в Букебаевском и Долонском филиалах ГЛПР "Семей Орманы". В остальных отделениях резервата остались лишь пустующие цеха, станки в которых замолкли много лет назад.

Один из таких энтузиастов – житель села Мостик Бескарагайского района Ерлан Тлеубеков.

Тягу к строительству и работе с деревом Ерлан ага почувствовал ещё в детстве. Баню, сарай и другие пристройки он вместе с отцом и братьями строил сам, как и большинство людей в те времена. Многие навыки получил от соседа, который был опытным деревообделочником. А профессиональный интерес возник в столярке при лесхозе.

В 80-х годах после демобилизации из армии он трудился в родном совхозе, затем устроился работать в лесхоз слесарем, где приметил для себя столярный цех и возможность творческой реализации. Руки помнили, тянулись к пиле, лобзику, рубанку и шлифовальной машинке. А от вида деревянных заготовок – дощечек и замысловатых пеньков – загорались глаза. Так, уже после 40 лет, Ерлан-ага нашёл своё любимое дело, и считает, что ему очень повезло. Теперь он вкладывает душу в каждое изделие.

"Я пришёл в цех и попросил научить меня обрабатывать древесину, "дружить" с ней. Тогда там работали два опытных мастера – Владимир Силин и Владимир Ковалёв. Сейчас они оба на пенсии. Благодаря им я получил первые навыки. Помню, первое, что я сколотил, была швабра. Мы тогда долго вместе над ней смеялись! Когда же через несколько лет они ушли на заслуженный отдых, я остался в цеху один. Сейчас молодёжь не приходит с инициативой, в основном уезжают в города. Родители не видят в таком деле будущее для своего ребёнкаи, как правило, отправляют в соседние и дальние города за большими деньгами",– описывает реалии деревенской глубинки наш собеседник.

А вот Ерлан Жиенбаевич больших денег не видит. Его зарплата – 95 тысяч тенге. Это одна из причин, по которой лесной резерват "Семей Орманы" не может закрыть кадровую потребность в таких ценных специалистах. Два последних столяра резервата работают, буквально, на бесконечном энтузиазме, ведь оклада катастрофически не хватает.

Мужчина обеспечивает деревянными изделиями не только родной Долонский филиал, в котором работает, но и другие отделения. Например, лесопитомники. Ни одна посадка семян сосны не обходится без участия его золотых рук. Теневые щиты для защиты саженцев от солнца, ящики для сеянцев – всё это в большом количестве собирает из реек наш собеседник. Кроме того, от его мастерства зависит тепло и уют в административных помещениях и гаражах резервата. Он выпускает оконные рамы, двери, доски для крыш и полов и даже будки для собак, кормушки для птиц и диких лесных животных. Материал для этих нужд Ерлан Тлеубеков готовит сам.

За бесконечный энтузиазм и верность своему ремеслу его уважают и ценят в резервате.

"Благодаря этому человеку цех сохраняется и функционирует до сих пор, хотя станкам уже по 50 и больше лет, он поддерживает их в рабочем состоянии. В столярке чисто, приятно, опрятно, всё на своих местах. Ерлан Жиенбаевич знает толк в своём деле. Если он через пару лет уйдёт, то цех просто пропадёт. Потому что нет таких людей, которые бы взяли инициативу в свои руки. Молодёжь не желает учиться этому благородному ремеслу, а если и приходят такие парни, то нет особого желания, так как очень низкая зарплата. Я заметил, что стало мало молодых людей, которые интересуются работой с деревом, в основном все едут на заработки в город", – поделился своим наблюдением заместитель директора Семипалатинского филиала ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Виталий Шахматов.

И речь идёт не только о столярах. Среди дефицитных рабочих кадров – токари, фрезеровщики, сварщики, слесари. Престиж и потребность этих специалистов значительно упали в годы финансового кризиса, что привело к закономерному падению интереса к ним в системе образование. Масло в огонь безразличия добавляла слабая профориентационная работа среди школьников.

"На данный момент в резервате "Семей Орманы" планируется потихоньку возродить работу столярных цехов, чтобы люди больше "дружили" с деревом, обрабатывали, создавали изделия и возрождали это немного забытое ремесло. Проблема кадров у нас сейчас, пожалуй, самая главная", – прокомментировал Виталий Шахматов.

Накануне сезона катания на лесных горках Ерлан Тлеубеков собирает домик для сотрудников резервата, который установят на контрольно-пропускном пункте при въезде в сосновый бор. В таких пунктах с декабря по март собирают плату за въезд на территорию резервата.

Распилованный брус для жилища мастеру привезли с пилорамы. В столярном цеху он разрезал его на нужный размер, затем прострогал фуганком с четырёх сторон и пропустил через столярный рейсмус, снял углы. На заготовку бруса и досок для одного домика у столяра ушло две недели.

Кроме основных элементов избушки размером 3х4 наш собеседник приготовил пилястры, оконные и дверные рамы, двери, конструкции крыши и пола.

Причём всё приходится готовить из сгоревшей древесины, которую не очень любят в столярках, но которая в последние годы стала здесь почти единственным сырьём.

Пожар 2023 года, который начался в Батпаевском лесничестве резервата, уничтожил около 63 тысяч га реликтового бора, что в пересчёте составляет 6 млн кубометров древесины.

"Горельник – это не столярный материал, так как он испещрён трещинами и дырками из-за короедов. Но сейчас у нас другого нет и не будет, потому что идёт его разработка. Для истинно столярного сырья нужна живая древесина без изъянов. До пожаров 1997 и 2003 годов в резервате производили рубки главного пользования, это рубки спелого и перестоянного зелёного леса, вековых и старше деревьев, лучшие из которых шли на столярные изделия. Раньше только один лесхоз готовил около 30 тысяч кубометров такой древесины в год, после пожаров объёмы снизились до 2 тысяч. Сейчас и вовсе объявили мораторий на плановую заготовку спелых деревьев. Такие деревья отличались своим хорошим качеством. Часть шла на пилорамы, а для столяров откладывали древесину без сучков, комлевую, самую толстую часть ствола, её называют нулёвка. Из рубок, кроме разработки горельника, на сегодня остались только прореживание и разрыв противопожарной полосы", – пояснил заместитель директора Семипалатинского филиала Виталий Шахматов.

Среди представителей рабочих профессий популярна такая шутка: "Хороший электрик – живой электрик, а хороший столяр – это столяр, у которого все пальцы на месте".

Но даже опытный мастер с 30-летним стажем может потерять пальцы по неосторожности. Во всяком случае Ерлан Жиенбаевич не видел ни одного столяра с полноценными пятернями. У него самого нет одного пальца на левой руке. Он потерял его несколько лет назад.

"Работа на станке – это, в первую очередь, техника безопасности. Потому что даже люди с большим опытом работы на станках могут ошибиться и отрезать палец. У меня нет среднего пальца. Торопился, нарушил технику безопасности, взял короткую досточку, неправильно сучок закусил и остался без пальца. Опытные люди порой не думают, на автомате выполняют работу, а станок не спрашивает, тороплюсь я или нет. У всех столяров обязательно какая-нибудь производственная травма. Практически нет таких мастеров, которые бы ни разу себя не поранили за свою жизнь", – вспоминает Ерлан Тлеубеков.

У столяров есть ряд табу, нарушение которых с большой вероятностью приведёт к серьёзным травмам. Так, в столярном цеху запрещается работать в алкогольном опьянении, в тёмное время суток, при плохом освещении и при грозе. Затупившаяся пила тоже может стать источником бед.

"В такую пилу нельзя впихивать древесину насильно, дерево может развернуть и отлететь в человека. В каждой профессии есть своя опасность", – уверяет столярных дел мастер.

Работа начинается с подготовки материала. Частные столярные цеха используют "зелёнку" из соседней России, а также берёзу и осину, иногда из Северного Казахстана. Эти долговечные материалы при правильной обработке и подготовке становятся по своим качествам прочными и облегчёнными.

Берёза очень пластичная и имеет среднюю твёрдость. Из неё мастерят черенки для шансового инвентаря – лопат, граблей, тяпок. А ещё рукоятки, банные бочки, лестницы, стеллажи и, конечно, используют как сырьё для резных поделок.

Сосна, напротив, тугая и совсем не упругая. При попытке изогнуть может дать трещину. Но для этого ещё нужно постараться. Мастера рассказывают по опыту, что зелёная древесина сосны обыкновенной при правильной сушке и обработке напоминает по своим свойствам металл – очень крепким и плотным получается сырьё. Поэтому его чаще всего используют в строительстве.

Ещё 20 лет назад столярам пророчили, что их ремесло скоро уйдёт в забвение. Что пластик и готовые изделия из магазинов и промышленных цехов придут на замену ручному хэнд мейду. Но время показало, что армия поклонников природного материала с годами становится всё больше, а эксклюзивные и привычные изделия из дерева возвращаются в моду. Правда, такая ситуация типична скорее для больших городов. В периферии ещё остаётся в моде масс-маркет мебель из магазинов и маркетплейсов.

Утерянный когда-то интерес к древесному ремеслу привёл к дефициту кадров в деревообрабатывающей отрасли. В результате столяры в списке самых востребованных специалистов на рынке труда.

Несмотря на низкую зарплату, любимое дело Ерлана Тлеубекова поддерживает его семья. У него трое детей: старший сын – лесник, несколько лет отработал госинспектором в лесничествах, средняя дочь преподаёт в школе, а младший сын после срочной службы в армии вступил в ряды МЧС.

Ерлан-ага с супругой живут в деревне. До заслуженного отдыха – шесть лет работы, их он планирует также посвятить столярному делу. А когда единственный в селе столяр выйдет на пенсию, работать за станками будет, вероятно, некому. Таких инициативных людей как Ерлан Тлубеков среди молодёжи очень мало.

Но герой нашего материала не спешит уйти на пенсию. В его творческих планах ещё много разных и резных идей. Ведь нужно помочь не только коллегам по резервату, но и односельчанам, которые со своим материалом нередко обращаются к единственному на деревне столяру.

Автор фото: Альбина Халел