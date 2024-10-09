"Я бы поставил кол" - депутат о работе Минпромышленности

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек оценил работу Минпромышленности на единицу, передаёт BaigeNews.kz.

"Я контактирую с министерством промышленности и строительства. По пятибалльной шкале я поставил бы этому министерству не двойку. Пожалел бы двойку. Помните в школах ставили кол? Эту оценку я могу поставить министерству промышленности и строительства", - сказал депутат в кулуарах мажилиса.