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"Я бы поставил кол" - депутат о работе Минпромышленности

Сегодня, 19:16
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пресс-служба мажилиса РК Сегодня, 19:16
Сегодня, 19:16
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Фото: пресс-служба мажилиса РК

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек оценил работу Минпромышленности на единицу, передаёт BaigeNews.kz.

"Я контактирую с министерством промышленности и строительства. По пятибалльной шкале я поставил бы этому министерству не двойку. Пожалел бы двойку. Помните в школах ставили кол? Эту оценку я могу поставить министерству промышленности и строительства", - сказал депутат в кулуарах мажилиса.

Ранее Бакытжан Базарбек заявил о хищении 291 миллиона тенге, выделенных для разработки проекта Строительного кодекса. В запросе, адресованном премьер-министру Олжасу Бектенову, мажилисмен потребовал наказать виновных.

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