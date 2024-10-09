"Я бы поставил кол" - депутат о работе Минпромышленности
Сегодня, 19:16
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Сегодня, 19:16Сегодня, 19:16
76Фото: пресс-служба мажилиса РК
Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек оценил работу Минпромышленности на единицу, передаёт BaigeNews.kz.
"Я контактирую с министерством промышленности и строительства. По пятибалльной шкале я поставил бы этому министерству не двойку. Пожалел бы двойку. Помните в школах ставили кол? Эту оценку я могу поставить министерству промышленности и строительства", - сказал депутат в кулуарах мажилиса.
Ранее Бакытжан Базарбек заявил о хищении 291 миллиона тенге, выделенных для разработки проекта Строительного кодекса. В запросе, адресованном премьер-министру Олжасу Бектенову, мажилисмен потребовал наказать виновных.
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