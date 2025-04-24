В Астане стартовала XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента, передает BaigeNews.kz.

Тема нынешней сессии — "30 лет во имя единства и согласия". В мероприятии примут участие более 1600 человек: депутаты Парламента, члены АНК из всех регионов, руководители этнокультурных объединений, представители государственных органов, религиозных и общественных организаций, а также научной и творческой интеллигенции.

Ранее эксперты в интервью BaigeNews.kz высказались о предстоящей сессии.

Как отметил депутат Сената Парламента РК и руководитель центра "Жомарт жан" Евгений Больгерт, сессия станет не только поводом подвести итоги, но и определит новые ориентиры для развития общества.

Представители этнокультурных центров из разных казахстанских регионов считают, что укрепление мира станет основным лейтмотивом заседания сессии АНК.

В 2024 году XXXIIІ сессия Ассамблеи прошла повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс".