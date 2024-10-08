XXII заседание секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий стартовало в Астане

В Астане началось XXII заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В нём принимают участие представители мировых и традиционных религий, а также главы ряда авторитетных международных организаций, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заседание началось с минуты безмолвной молитвы для укрепления согласия между народами и прекращения конфликтов в мире.

Открывая работу заседания, председатель Сената Парламента РК – руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев отметил важность Съезда.

"В прошлом году мы отметили 20-летний юбилей Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Мы с уверенностью можем сказать, что за это время Съезд превратился в площадку межрегилиозного диалога глобального значения. Это наше общее достижение. Я выражаю искренню благодарность за вашу всесторонню поддержку деятельности Съезда и его секретариата", - сказал Маулен Ашимбаев.

В рамках XXII Секретариата впервые будут обсуждаться вопросы, связанные с ходом продвижения Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы.

Кроме того, в рамках мероприятия будет проведён первый Форум молодых религиозных лидеров, будет принято Положение о статусе Послов доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также назначены высокие персоны на эту должность.

Участие в заседании Секретариата принимают около 30 религиозных лидеров и глав международных организаций из 20 стран мира, в числе которых Азербайджан, Ватикан, Великобритания, Египет, Израиль, Индия, Иран, Катар, Китай, Саудовская Аравия, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Португалия, Корея, Россия, Таиланд, Швейцария, Япония, а также Казахстан. Кроме того, в работе Секретариата принимают участие руководители религиозных объединений Казахстана, представляющие ислам, православие, католицизм, лютеранство и иудаизм.

Одна из приоритетных миссий XXII Секретариата - определение даты проведения и центральной темы пленарного заседания VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и тем его панельных сессий, который пройдет осенью 2025 года.