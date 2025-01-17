Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев не смог выйти в полуфинал турнира WTT Youth Contender Tunis в Тунисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В 1/8 казахстанец со счетом 3:0 обыграл поляка Артура Громека.

"Затем потерпел поражение от Томаса Лароша из Франции - 0:3. Таким образом, Алан завершил выступление в одиночном разряде в четвертьфинале", - говорится в сообщении.

Казахстанский спортсмен выступал в соревнованиях среди спортсменов до 19 лет.

Напомним, Сандугаш Кенжибаева выиграла турнир в Анталье.