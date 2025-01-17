  • 17 Января, 17:10
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WTT Youth Contender Tunis: Алан Курмангалиев уступил в 1/4 турнира по настольному теннису

В 1/8 казахстанец со счетом 3:0 обыграл поляка Артура Громека.

Сегодня, 16:05
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НОК РК Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: НОК РК

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев не смог выйти в полуфинал турнира WTT Youth Contender Tunis в Тунисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В 1/8 казахстанец со счетом 3:0 обыграл поляка Артура Громека.

"Затем потерпел поражение от Томаса Лароша из Франции - 0:3. Таким образом, Алан завершил выступление в одиночном разряде в четвертьфинале", - говорится в сообщении.

Казахстанский спортсмен выступал в соревнованиях среди спортсменов до 19 лет. 

Напомним, Сандугаш Кенжибаева выиграла турнир в Анталье.

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