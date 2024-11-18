WTA приняла решение по Елене Рыбакиной после матча за сборную Казахстана

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась без изменений: первой ракеткой мира является белоруска Арина Соболенко, за ней следуют польская теннисистка Ига Швёнтек и Кори Гауфф из США.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина осталась шестой. Юлия Путинцева по-прежнему занимает 29-е место. Жибек Куламбаева и Зарина Дияс потеряли по шесть строк, став соответственно 334-й и 389-й. Напомним, что на выходных женская сборная Казахстана, в составе которой были Рыбакина, Путинцева и Дияс, одержали победу над Южной Кореей в матче Кубка Билли Джин Кинг.

В парном разряде первую тройку составляют Катержина Синякова (Чехия), Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Габриэла Дабровски (Канада).

Казахстанская спортсменка Анна Данилина сохранила 22-е место, Путинцева поднялась на три строчки (108-я), Куламбаева отыграла одну позицию (156-я).