WTA "наказала" Елену Рыбакину за долгий простой
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Обновленная версия сезонного рейтинга была опубликована в понедельник на сайте организации. Соболенко, победившая на турнире категории WTA 1000 в Ухане (Китай), опередила польку Игу Швентек.
Представительница Казахстана Елена Рыбакина покинула топ-3, опустившись с третьего на пятое место. Напомним, что Рыбакина не выходила на корт с августа из-за травмы.
Чемпионская гонка WTA от 14 октября:
1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9091 очко
2 (1). Ига Швентек (Польша) — 8285
3 (4). Кори Гауфф (США) — 5348
4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5144
5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4873
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705
7 (8). Чжэн Цинвень (Китай) — 4050
8 (7). Эмма Наварро (США) — 3568
9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176
10 (10). Дарья Касаткина — 2928.
Напомним, ранее было объявлено о возвращении Елены Рыбакиной на корт.
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