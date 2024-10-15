WTA "наказала" Елену Рыбакину за долгий простой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Обновленная версия сезонного рейтинга была опубликована в понедельник на сайте организации. Соболенко, победившая на турнире категории WTA 1000 в Ухане (Китай), опередила польку Игу Швентек.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина покинула топ-3, опустившись с третьего на пятое место. Напомним, что Рыбакина не выходила на корт с августа из-за травмы.

Чемпионская гонка WTA от 14 октября:

1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9091 очко

2 (1). Ига Швентек (Польша) — 8285

3 (4). Кори Гауфф (США) — 5348

4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5144

5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4873

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705

7 (8). Чжэн Цинвень (Китай) — 4050

8 (7). Эмма Наварро (США) — 3568

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176

10 (10). Дарья Касаткина — 2928.

Напомним, ранее было объявлено о возвращении Елены Рыбакиной на корт.





