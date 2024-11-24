World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса

World Boxing официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации, призванной курировать развитие и продвижение бокса на территории Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Пичай Чунхавадзира, освободивший пост президента действующей Азиатской конфедерации бокса (ASBC) после проблем с обеспечением своей независимости от Международной боксерской ассоциации (IBA), в своем заявлении сообщил о полной поддержке со своей стороны в процессе формирования новой организации и ее дальнейшей работе.

Глава World Boxing Борис ван дер Ворст отметил, что принятое решение является историческим.

"Мы рады сделать этот шаг на пути к расширению возможностей данного вида спорта в Азии. Мы уверены, что новая Азиатская конфедерация бокса будет процветать и поднимет уровень бокса в регионе на новые высоты", —— отметил он.

Создание Конфедерации получило решительную поддержку от сообщества World Boxing. Председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин подчеркнул значимость азиатского бокса на мировой арене.