World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса
Это решение назвали историческим.
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World Boxing официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации, призванной курировать развитие и продвижение бокса на территории Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Пичай Чунхавадзира, освободивший пост президента действующей Азиатской конфедерации бокса (ASBC) после проблем с обеспечением своей независимости от Международной боксерской ассоциации (IBA), в своем заявлении сообщил о полной поддержке со своей стороны в процессе формирования новой организации и ее дальнейшей работе.
Глава World Boxing Борис ван дер Ворст отметил, что принятое решение является историческим.
"Мы рады сделать этот шаг на пути к расширению возможностей данного вида спорта в Азии. Мы уверены, что новая Азиатская конфедерация бокса будет процветать и поднимет уровень бокса в регионе на новые высоты", —— отметил он.
Создание Конфедерации получило решительную поддержку от сообщества World Boxing. Председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин подчеркнул значимость азиатского бокса на мировой арене.
"Это большая привилегия - принимать участие в создании прорывной структуры. Азиатский бокс на сегодняшний день играет особую роль на мировой арене. И новая Конфедерация будет работать над тем, чтобы упрочить имеющиеся позиции и дать новый импульс развитию этого вида спорта в нашем регионе".