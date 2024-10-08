Word по ошибке удаляет сохранённые документы

"Пользователи могут столкнуться с проблемой в версии 2409, когда их файл удаляется после сохранения, если заголовок содержит заглавное расширение файла (.DOCX, .RTF) или #. Проблема возникает после внесения изменений в файл и сохранения при появлении соответствующего запроса после попытки закрыть Word", - сказано в сообщении.