  • 8 Октября, 20:40
  • BAIGENEWS

Word по ошибке удаляет сохранённые документы

Сегодня, 20:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 20:33
Сегодня, 20:33
28
Фото: baigenews.kz

Word для Windows может удалять некоторые документы вместо их сохранения. Об ошибке предупредила пользователей компания Microsoft, передаёт BaigeNews.kz.

Проблема возникает, когда пользователи закрывают Word после редактирования файла и получают запрос на сохранение.

Под угрозой локально сохранённые файлы Word с заглавными расширениями или символом # в названии.

"Пользователи могут столкнуться с проблемой в версии 2409, когда их файл удаляется после сохранения, если заголовок содержит заглавное расширение файла (.DOCX, .RTF) или #. Проблема возникает после внесения изменений в файл и сохранения при появлении соответствующего запроса после попытки закрыть Word", - сказано в сообщении.

Команда Word Team расследует эту проблему. 

Чтобы обойти её, пользователям рекомендуют: найдите и восстановить удаленный файл из корзины; сохранять документ вручную перед закрытием.

 

Самое читаемое

Наверх