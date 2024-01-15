Wildberries не смог связаться с десятками сотрудников склада – СМИ

ildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время пожара, однако пока не удалось дозвониться до 54 человек. Об этом со ссылкой на компанию сообщает РИА Новости, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками. Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект", — заявили в компании.

Wildberries открыл горячую линию для близких и родственников исполнителей склада в Шушарах. По данным компании, количество людей, с которыми не удалось установить связь, постепенно уменьшается, в том числе благодаря работе горячей линии.

"Пропавшими никто из сотрудников склада в Шушарах не числится. На горячую линию поступают звонки, колл-центр работает круглосуточно для всех, кто не смог связаться с близкими и родственниками. Будем держать вас в курсе ситуации", — рассказали в компании.

Ранее МЧС России в своём Telegram-канале сообщил, что пожар ликвидирован. На месте производится разбор конструкций.

13 января в Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Ему присвоили максимальный ранг сложности.

В ликвидации пожара участвовали порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России. Пожарные отстояли часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта.

При пожаре пострадала 22-летняя девушка.

После случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.