WhatsApp запустил функцию каналов в 150 странах

Команда WhatsApp запустила функцию каналов в более 150 странах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на блог мессенджера.

"Тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы, на которые можно подписываться прямо в WhatsApp. Наша цель — разработать сервис для рассылок с самым высоким уровнем конфиденциальности. Именно поэтому мы отделили каналы от чатов и сделали так, чтобы каналы, на которые подписался пользователь, не были видны другим подписчикам. Кроме того, мы защищаем личную информацию как админов, так и подписчиков", - отмечается в блоге.

Новые функции, которые будут реализованы в рамках глобального запуска каналов:

1. Улучшенный каталог. Теперь в каталоге каналов применяется автоматический фильтр с учётом страны пользователя. Для удобства поиска добавлены фильтры по новым, а также самым активным и популярным каналам, у которых больше всего подписчиков.

2. Реакции. Пользователи могут отправлять эмодзи и просматривать общее число реакций. Посмотреть, кто какую реакцию добавил, невозможно.

3. Редактирование. Скоро админы смогут редактировать обновления в течение 30 дней с момента публикации. После этого срока обновления автоматически удаляются с наших серверов.

4. Пересылка. Обновления можно пересылать в чаты или группы. При этом к сообщению будет добавлена ссылка на канал для тех, кто захочет узнать подробнее.

Команда мессенджера заявляет, что продолжит добавлять новые функции на основе отзывов пользователей. И обещает, что в ближайшие месяцы функция создания канала будет доступна каждому пользователю.