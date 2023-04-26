WhatsApp расширил возможности использования аккаунта

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WhatsApp добавил возможность использовать один аккаунт на нескольких телефонах, сообщается в блоге мессенджера, передаёт BaigeNews.kz.

"С прошлого года пользователи по всему миру могут вести переписку на нескольких устройствах одновременно, сохраняя привычный уровень безопасности и конфиденциальности. Чтобы сделать эту функцию еще лучше, мы добавляем возможность использовать один аккаунт WhatsApp на нескольких телефонах", - говорится в сообщении.

Теперь пользователь сможет привязать к своему аккаунту WhatsApp до четырех устройств тем же способом, которым выполняется привязка в веб-версии, на планшете и в клиенте для компьютера.

"Каждый связанный телефон подключается к WhatsApp отдельно, поэтому ваши личные сообщения, файлы и звонки остаются под защитой сквозного шифрования. Если ваше основное устройство будет неактивно в течение долгого времени, на всех дополнительных устройствах будет выполнен автоматический выход из аккаунта", - поясняется в сообщении.

Также пользователь сможет переключиться между телефонами, не выходя из аккаунта, и сразу продолжать переписку.