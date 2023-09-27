WhatsApp предупредил пользователей об изменениях
Вчера, 17:13
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Вчера, 17:13Вчера, 17:13
304Фото: bbc.com
Мессенджер WhatsApp с 24 октября 2023 года не будет работать на некоторых устройствах. Объявление размещено на официальном сайте, передаёт BaigeNews.kz.
"Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", - говорится в сообщении.
Как отметили в сообщении, телефон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера.
"Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi", - добавили в компании.
В компании рекомендуют к использованию следующие устройства:
Android с операционной системой 4.1 и новее;
iPhone с операционной системой iOS 12 и новее;
телефоны с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.
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