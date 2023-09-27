WhatsApp предупредил пользователей об изменениях

Мессенджер WhatsApp с 24 октября 2023 года не будет работать на некоторых устройствах. Объявление размещено на официальном сайте, передаёт BaigeNews.kz.

"Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", - говорится в сообщении.

Как отметили в сообщении, телефон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера.

"Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi", - добавили в компании.

В компании рекомендуют к использованию следующие устройства:

Android с операционной системой 4.1 и новее;

iPhone с операционной системой iOS 12 и новее;

телефоны с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.