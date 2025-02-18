В этот раз обновление коснулось системы уведомлений и удобства работы с чатами, передаёт BaigeNews.kz.

Гибкие настройки значков уведомлений

Теперь пользователи могут выбрать поведение счетчика уведомлений на значке приложения.

По умолчанию значок отображает количество непрочитанных сообщений.

Если включить новую функцию, счётчик будет сбрасываться каждый раз при открытии WhatsApp, даже если сообщения остаются непрочитанными.

Это означает, что, например, если у пользователя 5 непрочитанных сообщений, значок будет показывать "5". Однако если он откроет WhatsApp и закроет его, не читая сообщения, уведомление исчезнет. Таким образом, значок теперь будет отображать только новые непрочитанные сообщения с момента последнего открытия приложения.

Для тех, кто предпочитает видеть все непрочитанные сообщения, WhatsApp предлагает оставить опцию отключённой. В этом случае счётчик будет сохраняться, пока каждое сообщение не будет открыто.

Функция массовой отметки чатов как прочитанных

На вкладке "Чаты" появилась возможность одним нажатием отметить все беседы как прочитанные. Это поможет пользователям быстро очищать уведомления, не открывая каждый чат по отдельности.

Нововведения особенно полезны для тех, кто получает большой поток сообщений и хочет более эффективно управлять уведомлениями.