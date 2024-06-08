WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника

Мессенджер WhatsApp внедрит помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Как сообщил основатель компании Meta Марк Цукерберг, мессенджер запустит сразу несколько ИИ-систем для разных задач, включая бизнес. Нейросеть выступит как посредник, который станет разговаривать с клиентами, сопровождать и налаживать коммерческую деятельность.

Бизнес-юзеры смогут применять системы с искусственным интеллектом для таргетированной рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram, которая будет перенаправлять клиентов в чат WhatsApp. ИИ также сможет автоматически отвечать на поступившие вопросы.