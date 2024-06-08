WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника
Сегодня, 06:33
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Сегодня, 06:33Сегодня, 06:33
100Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Мессенджер WhatsApp внедрит помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Как сообщил основатель компании Meta Марк Цукерберг, мессенджер запустит сразу несколько ИИ-систем для разных задач, включая бизнес. Нейросеть выступит как посредник, который станет разговаривать с клиентами, сопровождать и налаживать коммерческую деятельность.
Бизнес-юзеры смогут применять системы с искусственным интеллектом для таргетированной рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram, которая будет перенаправлять клиентов в чат WhatsApp. ИИ также сможет автоматически отвечать на поступившие вопросы.
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