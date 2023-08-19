WhatsApp научился отправлять фото в HD-качестве

Пользователи мессенджера WhatsApp теперь смогут отправлять фотографии в высоком разрешении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Отмечается, что нововведение не работает по умолчанию. Чтобы отправить фото в HD-качестве, пользователю нужно перед отправкой в редакторе нажать на новую кнопку "HD" в верхнем меню. Фотография будет отправлена с минимальным сжатием, но не без него — полностью без сжатия отправить фото пока невозможно. В чате рядом с фотографией появится значок HD, который свидетельствует о высоком качестве изображения.

Стандартное разрешение фотографий при отправке в WhatsApp составляет 1600×1052 пикселя, а HD-качество позволит достичь разрешения до 4096×2692 пикселей. Однако получатели таких фотографий смогут выбрать, загружать ли их в полном или уменьшенном разрешении для экономии трафика.

Функция HD-качества будет постепенно распространяться для всех пользователей WhatsApp в ближайшее время. После этого разработчики планируют добавить в мессенджер функцию отправки видео в высоком разрешении.