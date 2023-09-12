WhatsApp может получить совместимость с другими мессенджерами
Сегодня, 05:38
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Сегодня, 05:38Сегодня, 05:38
155Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Команда популярного мессенджера WhatsApp активно работает над новой функцией, которая обеспечит совместимость со сторонними платформами обмена сообщениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.
Такое требование становится обязательным в Евросоюзе с марта 2024 года. В соответствии с этими требованиями разработчики сделали первый шаг к обеспечению обмена сообщениями в WhatsApp с другими мессенджерами. Свидетельства уже найдены в свежей бета-версии WhatsApp для Android: под номером 2.23.19.8 появился новый экран под названием Third-party Chats (Сторонние чаты).
Активное тестирование пока не началось, на данный момент экран не работает и недоступен пользователям.
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