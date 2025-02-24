Антикор запустил WhatsApp-бот для того, чтобы казахстанцы могли оперативно сообщать о коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям, а также повышения гражданской активности, Антикоррупционная служба внедряет новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции - WhatsApp-чат-бот Антикор 1424. Теперь каждый гражданин может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через мессенджер WhatsApp", - сообщили в ведомстве.

Чтобы связаться с Антикором, теперь достаточно отправить сообщение на номер 8 777 000 1424.

За предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 миллиона тенге.