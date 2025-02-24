WhatsApp-бот для сообщений о коррупции запустили в Казахстане
Теперь заявить о правонарушениях стало проще.
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Антикор запустил WhatsApp-бот для того, чтобы казахстанцы могли оперативно сообщать о коррупции, передаёт BaigeNews.kz.
"В целях формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям, а также повышения гражданской активности, Антикоррупционная служба внедряет новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции - WhatsApp-чат-бот Антикор 1424. Теперь каждый гражданин может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через мессенджер WhatsApp", - сообщили в ведомстве.
Чтобы связаться с Антикором, теперь достаточно отправить сообщение на номер 8 777 000 1424.
За предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 миллиона тенге.
"Мы гарантируем полную конфиденциальность обращения. Все сообщения будут обязательно рассмотрены и в случае выявления правонарушений, приняты меры согласно действующему законодательству. Заведомо ложное сообщение о коррупции влечёт уголовную ответственность", - отметили в Антикоре.
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