WBO поставила условие Жанибеку Алимханулы

Всемирная боксёрская организация (WBO) официально назначила промоутерские торги по бою их чемпиона мира в среднем весе, представителя Казахстана Жанибека Алимханулы с обязательным претендентом из Великобритании Хамзой Ширазом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее сторонам была предоставлена отсрочка крайней даты переговоров до 7 ноября, однако промоутеры боксеров так и не смогли достичь сделки. Теперь WBO объявила о проведении промоутерских торгов — они пройдут в главном офисе организации в Пуэрто-Рико 18 ноября. Минимальная ставка на торгах — $200 000. Призовой фонд распределится в соотношении 75% на 25% в пользу чемпиона, если бой пройдет в его стране происхождения, проживания или на нейтральной площадке, и 80%/20% опять же в пользу чемпиона — в случае проведения поединка в стране претендента.

Напомним, что помимо титула WBO Жанибек Алимханулы владеет титулом чемпиона мира IBF.