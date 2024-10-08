WBO официально назначила соперника Жанибеку Алимханулы

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила обязательного соперника чемпиону мира по версиям WBO/IBF в среднем весе казахстанскому боксёру Жанибеку Алимханулы (16-0, 11 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

WBO предписала стороне Алимханулы начать переговоры с командой британского боксёра Хамзы Шираза (21-0, 17 КО). Сторонам даётся 15 дней на достижение соглашения. Если стороны не договорятся, то будут назначены промоутерские торги.

Хамза Шираз на данный момент держит три второстепенных пояса — титул Содружества Боксёрского совета, EBU European и WBC Silver.

Напомним, 4 октября Алимханулы одержал досрочную победу в поединке за титулы чемпиона мира IBF и WBO над новозеландцем Андреем Михайловичем. Бой прошёл в Сиднее.