WBA вынесла решения по казахстанским боксёрам

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинги бойцов во всех весовых категориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе Иван Дычко остался на 14-м месте. Топ-3 рейтинга составляют Мартин Баколе (ДР Конго), Тайсон Фьюри (Великобритания) и Майкл Хантер (США). Титул чемпиона мира WBA в этом дивизионе принадлежит Александру Усику из Украины.

Во второй средней категории Бек Нурмаганбет потерял одну позицию и стал девятым. Напомним, что в прошлом месяце Нурмаганбет выступил в рамках вечера бокса в США и нокаутировал во втором раунде мексиканца Хоакина Муррьету Лусио. Первое место в рейтинге занимает француз Кристиан Мбилли, за ним идут гватемалец Лестер Мартинес и Хайме Мунгия из Мексики. Суперчемпионом WBA в этом весе является другой мексиканец Сауль "Канело" Альварес.

Батыр Джукембаев сохранил 11-е место в рейтинге первого полусреднего веса. Жанкош Тураров является чемпионом WBA Gold. Возглавляет рейтинг этого дивизиона японец Энди Хираока, вторую строчку занимает американец Кеннет Симс-младший, третий — мексиканец Исаак Круз.

Султан Заурбек поднялся на одну строчку в рейтинге второго полулегкого веса и теперь занимает третье место сразу после Отара Эраносяна из Грузии и азербайджанца Эльнура Самедова. Чемпион мира WBA — Ламонт Роуч-младший из США.