Газета Washington Post, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, уволит 4% сотрудников, которые заняты в коммерческой деятельности издания. Об этих планах официально объявили представители Washington Post, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Редакционный состав, утверждают в газете, сокращения не затронут.

В 2023 году Washington Post сообщила об убытках в размере 77 млн долларов и о сокращении аудитории сайта газеты. Тогда же издание предложило некоторым сотрудникам уволиться с компенсацией. Washington Post планировала таким образом сократить количество работников на 10%, или около 240 человек (половину из редакции, половину — из других областей компании), и избежать принудительных увольнений. Несколько заметных сотрудников, в том числе политические корреспонденты и журналисты-расследователи, уволились из газеты и перешли в другие издания.

В начале января из газеты уволилась художница Энн Телнес после того, как Washington Post отказалась публиковать её карикатуру. Рисунок изображал Безоса и других миллиардеров, преклоняющимися перед статуей избранного президента США Дональда Трампа. Лауреат Пулитцеровской премии 2001 года, Телнес работала в Washington Post с 2008 года.

В декабре 2024 года Безос объявил, что Amazon пожертвует 1 млн долларов на инаугурацию Дональда Трампа.

До этого, в октябре, впервые за долгое время газета отказалась поддерживать какого-либо из кандидатов на выборах президента США. С 1970-х годов Washington Post поддерживала кандидатов от Демократической партии. Генеральный директор Washington Post Уильям Льюис объяснил это решение стремлением не оказывать влияния на выбор избирателей. Безос, в свою очередь, сказал, что он обеспокоен тем, что большинство людей считают СМИ предвзятыми и теряют доверия к традиционным средствам массовой информации.

Гильдия Washington Post, представляющая интересы сотрудников, выразила обеспокоенность тем, что руководство газеты вмешивается в работу редакции. 20 колумнистов издания выпустили совместное заявление, в котором назвали решение не поддерживать кандидата отказом от многолетних фундаментальных принципов работы.

После этого более 250 тысяч человек отказалось от подписки на Washington Post – около 10% всех подписчиков на цифровое издание. Несколько заметных сотрудников, в том числе политические корреспонденты и журналисты-расследователи, уволились из газеты и перешли в другие издания.

Джефф Безос купил Washington Post, одно из старейших и самых влиятельных изданий в США, в 2013 году. Именно журналисты этой газеты расследовали Уотергейтский скандал, который привел к отставке президента Ричарда Никсона в 1974 году