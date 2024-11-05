Взыскано более 80 млн тенге: атырауские прокуроры выявили массу нарушений в работе школ и детсадов

Прокуратурой Атырау проведена проверка деятельности образовательных и дошкольных организаций на территории города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проверки выявлены факты нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического, пожарного и медицинского законодательства.

"В частности, Управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложены административные штрафы на сумму 63 040 900 тенге (14 част., 42 гос.школ / 30 част., 20 гос.дет.садов), Департаментом медицинского и фармацевтического контроля - 4 287 360 тенге (9 част., 2 гос.школ / 14 част, 8 гос. дет.садов), Управлением по чрезвычайным ситуациям - 1 218 360 тенге (3 част., 1 гос.школ / 20 част., 20 гос.дет.садов), Департаментом по обеспечению качества в сфере образования - 11 795 940 тенге (12 част / 47 гос.школ / 11 част., 1 гос дет.сад), Инспекция труда оштрафовала на 1 772 160тенге (2 част.школы /4 част., дет.садов).

По итогам проверки внесено 260 актов прокурорского надзора, по результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 51 должностное лицо и в пользу государства взыскано 82 114 720 тенге", - говорится в сообщении.