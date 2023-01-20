Взятку 12 миллионов тенге получил замглавы Управления экологии Алматы

Фото: скриншот видео

Сотрудники алматинского департамента Антикоррупционной службы пресекли коррупцию среди чиновников в сфере экологии, передаёт BaigeNews.kz.

"В систематическом получении взяток изобличён заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы. Установлено, что им от представителей бизнеса получено более 12 миллионов тенге за подписание актов выполненных работ по ранее заключённым договорам о государственных закупках по проведению экологического мониторинга автотранспортных средств на экологических постах", - сообщили в Антикоре.

Кроме того, в коррупции подозревают руководство подведомственной организации акимата – "Государственного регионального природного парка "Медеу".