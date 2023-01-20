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  • Взятку 12 миллионов тенге получил замглавы Управления экологии Алматы
скриншот видео Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52
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Фото: скриншот видео

Взятку 12 миллионов тенге получил замглавы Управления экологии Алматы

Сотрудники алматинского департамента Антикоррупционной службы пресекли коррупцию среди чиновников в сфере экологии, передаёт BaigeNews.kz.

"В систематическом получении взяток изобличён заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы. Установлено, что им от представителей бизнеса получено более 12 миллионов тенге за подписание актов выполненных работ по ранее заключённым договорам о государственных закупках по проведению экологического мониторинга автотранспортных средств на экологических постах", - сообщили в Антикоре.

Кроме того, в коррупции подозревают руководство подведомственной организации акимата – "Государственного регионального  природного парка "Медеу".

"Добыты доказательства о получении руководителем природного парка взятки в сумме 1,5 миллиона тенге от предпринимателя за подписание актов выполненных работ в рамках договоров по санитарной рубке и обрезке деревьев", - уточнили в ведомстве.

 

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#Коррупция #Алматы #экология #Медеу
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:52
69
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