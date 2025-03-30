  • 30 Марта, 22:22
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Взятки от директоров школ и миллионные хищения: уголовные дела в отношении чиновников завёл Антикор

В агентстве по противодействию коррупции также сообщили, что они делают, чтобы в школах перестали воровать бюджетные деньги

Сегодня, 20:42
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 20:42
Сегодня, 20:42
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

Антикор выявил новые факты коррупции в сфере образования Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В антикоррупционной службе сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования. Его подозревают в получении взяток от директоров школ за помощь в прохождении аттестации. Точная сумма взяток не уточняется.

Ещё одно дело расследуют в отношении главного специалиста отдела образования Актобе. По версии следствия, чиновница незаконно начисляла себе зарплату и похитила таки образом 4,9 миллиона тенге.

В агентстве по противодействию коррупции также сообщили, что они делают, чтобы в школах перестали воровать бюджетные деньги и не начисляли себе зарплаты больше положенного.

"Есть единые технические требования к бухгалтерским программам, которые позволяют пресекать махинации с начислением завышенных зарплат и зарплат "мертвым душам", блокировать введение фиктивных данных. А "облачная бухгалтерия" будет интегрирована с базами данных госорганов, в том числе и казначейства", – проинформировали в ведомстве.

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