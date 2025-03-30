Взятки от директоров школ и миллионные хищения: уголовные дела в отношении чиновников завёл Антикор
В агентстве по противодействию коррупции также сообщили, что они делают, чтобы в школах перестали воровать бюджетные деньги
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Антикор выявил новые факты коррупции в сфере образования Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
В антикоррупционной службе сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования. Его подозревают в получении взяток от директоров школ за помощь в прохождении аттестации. Точная сумма взяток не уточняется.
Ещё одно дело расследуют в отношении главного специалиста отдела образования Актобе. По версии следствия, чиновница незаконно начисляла себе зарплату и похитила таки образом 4,9 миллиона тенге.
В агентстве по противодействию коррупции также сообщили, что они делают, чтобы в школах перестали воровать бюджетные деньги и не начисляли себе зарплаты больше положенного.
"Есть единые технические требования к бухгалтерским программам, которые позволяют пресекать махинации с начислением завышенных зарплат и зарплат "мертвым душам", блокировать введение фиктивных данных. А "облачная бухгалтерия" будет интегрирована с базами данных госорганов, в том числе и казначейства", – проинформировали в ведомстве.
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