Антикор выявил новые факты коррупции в сфере образования Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В антикоррупционной службе сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования. Его подозревают в получении взяток от директоров школ за помощь в прохождении аттестации. Точная сумма взяток не уточняется.

Ещё одно дело расследуют в отношении главного специалиста отдела образования Актобе. По версии следствия, чиновница незаконно начисляла себе зарплату и похитила таки образом 4,9 миллиона тенге.

В агентстве по противодействию коррупции также сообщили, что они делают, чтобы в школах перестали воровать бюджетные деньги и не начисляли себе зарплаты больше положенного.