Взятки на 396 млн тенге: Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты

Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении руководителей ГУ "Казселезащита" МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Им инкриминировано получение взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму 396 миллионов тенге от предпринимателей за подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

С санкции следственного суда подозреваемые находятся под стражей.

Уголовное дело в порядке статьи 300 УПК РК передано в прокуратуру Алматинской области для решения вопроса о направлении в суд.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.