Взятка и наркотики: в Генпрокуратуре прокомментировали задержание своих сотрудников
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Генеральная прокуратура Казахстана прокомментировала распространившуюся в СМИ информацию о якобы задержании действующих сотрудников органов прокуратуры по делу о наркоторговле, передаёт BaigeNews.kz.
"На момент задержания лицо, подозреваемое в сбыте наркотических средств в Кызылординской области уже не являлся действующим сотрудникомправоохранительных органов", - говорится в сообщении надзорного органа.
Кроме того, в рамках других оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента КНБ по Кызылординской области совместно с Департаментом собственной безопасности Генпрокуратуры, было зарегистрировано досудебное расследование в Улытауском регионе по статье 190 УК РК (мошенничество).
Другие подробности дела не разглашаются.
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