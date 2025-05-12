Генеральная прокуратура Казахстана прокомментировала распространившуюся в СМИ информацию о якобы задержании действующих сотрудников органов прокуратуры по делу о наркоторговле, передаёт BaigeNews.kz.

"На момент задержания лицо, подозреваемое в сбыте наркотических средств в Кызылординской области уже не являлся действующим сотрудникомправоохранительных органов", - говорится в сообщении надзорного органа.

Кроме того, в рамках других оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента КНБ по Кызылординской области совместно с Департаментом собственной безопасности Генпрокуратуры, было зарегистрировано досудебное расследование в Улытауском регионе по статье 190 УК РК (мошенничество).

Другие подробности дела не разглашаются.