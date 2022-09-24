Взят под стражу заместитель руководителя "Морпорта Актау"

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Замруководителя таможенного поста подозревают в неоднократном получении взяток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

По данным ведомства, в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"По фактам получения взятки у таможенных представителей декларантов антикоррупционная служба ведет дело в отношении нескольких должностных лиц таможенного поста "Морпорт Актау" по пунктам 2, 4 части 3 статьи 366 УК РК - Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Заместитель руководителя таможенного поста "Морпорт Актау" задержан, его взяли под стражу на два месяца. В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, в 2019 году сообщалось о том, что в Актау ликвидировали преступную группировку, в которую входил глава таможенного поста "Морпорт". Госслужащий и четыре его подельника из числа казахстанских бизнесменов привозили из Ирана в Актау сигареты под видом стройматериалов и томатной пасты.