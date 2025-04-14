В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудницы детского сада, обвиняемой в жестоком обращении с воспитанником, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, 18 октября 2023 года Ш. была принята на работу в качестве воспитателя в детский сад "Б". Находясь на своём рабочем месте, во время занятия по рисованию, она увидела, как мальчик, 2022 года рождения, положил в рот акварельную краску.

Как установлено судом, Ш. сделала ребёнку замечание, после чего ударила его по губам, затем — по затылку, подняла со стула, потащила за шею, от чего мальчик упал. Далее воспитательница подняла ребёнка за руку и отнесла в умывальную комнату.

В судебном заседании обвиняемая вину не признала, заявив, что действительно подняла ребёнка грубо, но не била. Однако её вина была доказана материалами дела, включая записи с камер видеонаблюдения.

Суд приговорил Ш. к 80 часам общественных работ с лишением права занимать педагогические и иные должности, связанные с работой с детьми, сроком на 3 года. Также в пользу семьи ребёнка взыскано 200 000 тенге компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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