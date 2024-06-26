Взял скутер на тест-драйв и пропал: парня подозревают в краже в Астане

В Астане молодой человек под предлогом тест-драйва завладел скутером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился представитель магазина по продаже скутеров и сообщил о том, что неизвестный обманным путём угнал двухколёсный транспорт.

Сотрудниками полиции установлен 18-летний житель столицы, причастный к совершению мошенничества.

"Парень пришёл в магазин под видом клиента и начал интересоваться товаром. Заверив продавцов, что будет приобретать транспорт, он попросил устроить тест-драйв перед покупкой. Доверчивые продавцы выдали скутер молодому человеку, который, воспользовавшись моментом, уехал на нём. Сумма причинённого ущерба составила более 400 тысяч тенге", - сообщили в ДП Астаны.

По факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность парня к аналогичным преступлениям, совершённым на территории столицы.