Взял более 3 млн тенге и пропал: мужчину задержали в Туркестанской области
Вчера, 17:59
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Вчера, 17:59Вчера, 17:59
331Фото: polisia.kz
32-летнего мужчину, задержанного в Сарыагашском районе, подозревают в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Подозреваемый выманил деньги у женщины, которая искала земельный участок под строительство дома. Он заверил потерпевшую, что продаст землю по низкой цене. Покупательница отдала мужчине около 3,3 миллиона тенге. После получения денег он перестал выходить на связь", - сообщили в полиции.
В отношении подозреваемого проводится расследование и выясняются все обстоятельства.
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