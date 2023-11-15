Взрывы в воинской части Тараза: Глава Минобороны высказался о решении суда

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков высказал своё мнение о решении суда по делу о взрывах в воинской части Тараза, передаёт BaigeNews.kz.

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что взрывы в воинской части Тараза – трагедия и для вооружённых сил, и для семей погибших. Но глава Минобороны также заявил, что не собирается обсуждать решения суда.

"Вы знаете, в нашем государстве - верховенство закона. Закон так определил. Кто имеет право осуждать решение суда? Пожалуйста, есть инстанции. Я не даю оценку следствию. Все этапы следствия были проведены, суд определил виновных, и суд определил наказание. Поэтому давайте вернёмся к тезису о верховенстве закона. Я не обсуждаю решения суда", - сказал Руслан Жаксылыков.

Напомним, 26 августа 2021 года на территории воинской части в селе Кайнар Жамбылской области произошёл пожар на складе боеприпасов. После возгорания начались взрывы. Радиус разлета осколков составил до двух километров. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила.

Трагедия унесла жизни 17 человек — пожарных и военных. Один военный пропал без вести. Позже стало известно, что на складе были боеприпасы, вывезенные из Арыси. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Даже спустя год подробности случившегося покрыты тайной. Нарушить молчание решил 35-летний военный Аслан Бахытжанов. На момент трагедии он являлся временно исполняющим обязанности начальника части и уверяет: восемь раз писал жалобы на неработающую противопожарную аппаратуру и серьёзную нехватку кадров. Бывший военачальник заявил, что это был поджог.