Взрывы, обстрелы, эвакуация: что происходит в Белгородской области России

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Режим контртеррористической операции введён в Белгородской области России. Украинские военные ведут обстрел территории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на российские СМИ.

Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, с утра украинские военные обстреляли жилые дома из РСЗО и миномётов, а также использовали беспилотники. Ранены 12 мирных жителей, повреждено 29 домов, три машины. Света нет в 14 населённых пунктах.

Эвакуированы жители девяти сёл, в том числе Грайворона, Новостроевки, Мокрой Орловки, Замостья. Их размещают в санаториях, школах и гостиницах региона.

Следственный комитет РФ возбудил дело по пяти статьям уголовного кодекса.

"По данным следствия, 22 мая представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.

Ответственность за нападение взяли на себя так называемый легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", воюющие на стороне Вооружённых сил Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RT, что спецоперация продолжается, "чтобы не допускать такого впредь". Специального заседания Совбеза РФ из-за событий в Белгородской области не будет.