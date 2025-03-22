Взрывная борьба с паводками: в Карагандинской области ликвидируют ледовые заторы
Кроме того, вывезено более 2,3 миллиона кубометров снега.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карагандинской области продолжаются активные мероприятия по снижению риска весенних подтоплений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
На реке Сабыркожа, недалеко от села Николаевка Осакаровского района, специалисты провели взрывные работы на площади более 8,5 тысячи квадратных метров, чтобы ликвидировать ледовые заторы.
Подобные меры уже реализованы на реках Нура, Откельсиз, Жаманкон, Куланотпес, Есиль и Улкенкундыз. В общей сложности взрывными работами охвачено свыше 14 тысяч квадратных метров.
Помимо этого, в регионе ведется масштабная работа по подготовке территорий к паводковому периоду. Вывезено более 2,3 миллиона кубометров снега, очищено свыше 87 километров арыков, расчищено 3 765 водопропускных сооружений и уложено более 11 тысяч мешков с инертными материалами. Также нарезано более 42 километров траншей и отсыпано свыше 10 тонн инертного материала.
По информации экстренных служб, превентивные мероприятия продолжаются в усиленном режиме.
Самое читаемое
- Квартиру и авто подарили в честь Наурыза именитым спортсменам в СКО
- Пресс-секретарь Президента напомнил о жизненном принципе Касым-Жомарта Токаева
- Верблюд едва не затоптал человека на празднестве в Балхаше
- Как Казахстан превратился в "налоговый офшор" или почему важно провести налоговую реформу?
- В новостройке на левобережье Астаны произошёл пожар