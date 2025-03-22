В Карагандинской области продолжаются активные мероприятия по снижению риска весенних подтоплений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На реке Сабыркожа, недалеко от села Николаевка Осакаровского района, специалисты провели взрывные работы на площади более 8,5 тысячи квадратных метров, чтобы ликвидировать ледовые заторы.

Подобные меры уже реализованы на реках Нура, Откельсиз, Жаманкон, Куланотпес, Есиль и Улкенкундыз. В общей сложности взрывными работами охвачено свыше 14 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, в регионе ведется масштабная работа по подготовке территорий к паводковому периоду. Вывезено более 2,3 миллиона кубометров снега, очищено свыше 87 километров арыков, расчищено 3 765 водопропускных сооружений и уложено более 11 тысяч мешков с инертными материалами. Также нарезано более 42 километров траншей и отсыпано свыше 10 тонн инертного материала.

По информации экстренных служб, превентивные мероприятия продолжаются в усиленном режиме.