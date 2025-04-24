  • 24 Апреля, 20:59
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Взрыв в жилом доме предотвратили в Кызылординской области

Пострадал человек.

Сегодня, 19:04
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:04
Сегодня, 19:04
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Фото: МЧС РК

В посёлке Айтеке би (Казалинский район) Кызылординской области загорелся один из частных жилых домов. Пострадал житель, передаёт BaigeNews.kz.

Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В ходе спасательной операции из огня вывели мужчину, получившего ожоги. Кроме того, пожарные успели вынести три газовых баллона, что позволило избежать взрыва и ещё более серьёзных последствий.

Возгорание удалось ликвидировать. Пострадавший доставлен в больницу.

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