Взрыв в жилом доме предотвратили в Кызылординской области
Пострадал человек.
Сегодня, 19:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:04Сегодня, 19:04
212Фото: МЧС РК
В посёлке Айтеке би (Казалинский район) Кызылординской области загорелся один из частных жилых домов. Пострадал житель, передаёт BaigeNews.kz.
Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В ходе спасательной операции из огня вывели мужчину, получившего ожоги. Кроме того, пожарные успели вынести три газовых баллона, что позволило избежать взрыва и ещё более серьёзных последствий.
Возгорание удалось ликвидировать. Пострадавший доставлен в больницу.
Самое читаемое
- Казахстанцев будут штрафовать на 78 тысяч тенге за костры на даче
- Стамбул содрогнулся от сильного землетрясения
- Казахстан вошёл в топ-35 стран по цифровой конкурентоспособности
- Зеленский сделал жёсткое заявление о Крыме — в США считают это угрозой переговорам
- Мощное землетрясение в Турции: Есть ли пострадавшие среди граждан Казахстана