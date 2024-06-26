Взрыв в жилом доме предотвратили огнеборцы Костанайской области

В Костанайской области огнеборцы вынесли два газбаллона из пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации МЧС, пожар произошел в одноэтажном двухквартирном жилом доме на площади 100 кв.м в селе Береговое района Б. Майлина.