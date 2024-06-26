Взрыв в жилом доме предотвратили огнеборцы Костанайской области
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
65Фото: МЧС
В Костанайской области огнеборцы вынесли два газбаллона из пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации МЧС, пожар произошел в одноэтажном двухквартирном жилом доме на площади 100 кв.м в селе Береговое района Б. Майлина.
“Из горящего здания спасатели вынесли 2 газовых баллона по 27 л., предотвратив потенциальный взрыв. Пожар полностью ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается”, - говорится в сообщении.
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