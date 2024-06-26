  • 26 Июня, 09:48
  • BAIGENEWS

Взрыв в жилом доме предотвратили огнеборцы Костанайской области

Сегодня, 09:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:18
65
Фото: МЧС

В Костанайской области огнеборцы вынесли два газбаллона из пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации МЧС, пожар произошел в одноэтажном двухквартирном жилом доме на площади 100 кв.м в селе Береговое района Б. Майлина.

“Из горящего здания спасатели вынесли 2 газовых баллона по 27 л., предотвратив потенциальный взрыв. Пожар полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается”, - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх