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Взрыв в Жанаозене: на месте ЧП завершили разбор завалов
Спасатели завершили разбор завалов на месте ЧП в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz.
"Все аварийные-спасательные работы и по разбору завалов полностью завершены в 18:15", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Из-под завалов живыми извлечены четыре человека и четверо погибших. Госпитализированными остаются шесть человек.
Напомним, 17 апреля около 5:00 (по времени Астаны) во 2-м микрорайоне Жанаозен в двухподъездном 12-ти квартирном двухэтажном жилом доме предположительно из-за утечки природного газа произошел взрыв газовоздушной смеси без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. При взрыве пострадало четыре квартиры.
В ДЧС развёрнут оперативный штаб и действует телефон горячей линии 8/7292/31-90-99.
В оперативных работах по разбору завалов были задействованы порядка 40 единиц техники и почти 350 человек. Среди них спасатели, кинологический расчёт, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники местных исполнительных органов, скорой помощи, полиции, волонтёры.
Акиматом Жанаозена создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.
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